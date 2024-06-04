Erden Timur'dan Mourinho yorumu!

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Erden Timur, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de değerlendirmede bulundu.
Erden Timur'un sözleri şu şekilde:
"Çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var. 13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu. Gelinen nokta çıtanın yükselmesi. Bu değerli. Başarı olur olmaz o başka. Bizim 2 senedir yepyeni takımlarla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan Hocamız var. Burada kendini bu şekilde ispatladı. Takımın da iskeleti var. Geçen sene tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sene az transfer. İlk sene neredeyse tüm takımı yeniledik. Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kuruldu. Bu sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu. İskeletimiz sağlam. Hocamızı söylemeye bile gerek yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozmazsak, Florya'nın içindeki özellikle, hiçbir şüphem yok şampiyonluktan."
Erden Timur, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de değerlendirmede bulundu.
Erden Timur'un sözleri şu şekilde:
"Çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var. 13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu. Gelinen nokta çıtanın yükselmesi. Bu değerli. Başarı olur olmaz o başka. Bizim 2 senedir yepyeni takımlarla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan Hocamız var. Burada kendini bu şekilde ispatladı. Takımın da iskeleti var. Geçen sene tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sene az transfer. İlk sene neredeyse tüm takımı yeniledik. Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kuruldu. Bu sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu. İskeletimiz sağlam. Hocamızı söylemeye bile gerek yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozmazsak, Florya'nın içindeki özellikle, hiçbir şüphem yok şampiyonluktan."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU