Nelsson için yeniden Sevilla!

Galatasaray'da geçen sezon ayrılığın kıyısından dönen Victor Nelsson, yeni sezonda da transferin gözde ismi oldu.
Victor Nelsson ile Sevilla ciddi şekilde ilgileniyor. Daha önce İspanyol kulübünün yaptığı resmi teklif geri çevrilmişti. Bu kez bazı İngiliz ekipleri başarılı savunma oyuncusu için devreye girdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 126 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
25 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Victor Nelsson ile Sevilla ciddi şekilde ilgileniyor. Daha önce İspanyol kulübünün yaptığı resmi teklif geri çevrilmişti. Bu kez bazı İngiliz ekipleri başarılı savunma oyuncusu için devreye girdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 126 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
25 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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