Suns, Royce O'Neale ile sözleşme yenileyecek

Phoenix Suns'ın, Royce O'Neale ile bu yaz sözleşme yenileyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns, Royce O'Neale ile sözleşme yenileyecek
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04 Haziran 2024 13:00
Phoenix Suns'ın, Royce O'Neale ile bu yaz sözleşme yenileyeceği iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst 'Hoop Collective' isimli podcast'inde Suns'ın O'Neal ile yeniden kontrat imzalayacağını söyledi.

Phoenix ekibi, O'Neale'ı bu sezonun Şubat ayındaki son takas gününde üç takımlı bir takas kapsamında Brooklyn Nets'ten kadrosuna katmıştı.

Suns'ın bu hamleyi yapma sebebinin, kadrosunu yükseltme konusunda sınırlı yollara sahip olmasından ötürü elindeki oyuncuları tutmaya öncelik vermesi olduğu düşünülüyor.

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