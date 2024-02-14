UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. 14 Şubat Çarşamba günü son 16 turunda 2 karşılaşma oynanacak.Paris Saint-Germain, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlacak.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, BarcolaRemiro; Galan, Le Normand, Zubeldia, Traore; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, BarrenetxeaPSG ve Real Sociedad arasındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki yaklaşan maçı analiz etmek için birkaç faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. PSG güçlü hücum hattıyla Ligue 1'de etkileyici bir formda. Son zamanlardaki performansları, hem Ligue 1 hem de kupa müsabakalarında hücum güçlerini gösteriyor ve rakip fileleri düzenli olarak kolayca buluyorlar. Öte yandan, Real Sociedad; La Liga ve Copa del Rey maçlarında rekabetçi bir güç olmuştur. İyi savunma yapmaları sebebiyle maçlarında oldukça az gol olmaktadır. PSG'nin ev sahibi avantajını ve hücum gücünü göz önünde bulundurarak sıkı bir mücadele bekliyorum ancak kazananın PSG olacağını düşünüyorum.Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer karşılaşmasında Bayern Münih, İtalya deplasmanında Lazio ile karşı karşıya gelecek.Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'ten yayınlanacak.Provedel; Marusic, Romagnoli, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Musiala; KaneSon performansları dikkate alındığında Bayern Münih, Lazio'ya kıyasla daha iyi bir formda gibi görünüyor. Son maçta Leverkusen'e mağlup olsalar da yüksek oranda galibiyet almayı başarıyorlar. Diğer yandan, Lazio, Serie A'da karışık bir performans sergiledi. Bazı galibiyetler elde etti ancak dikkate değer kayıplar da yaşadı. Bu maça çok formda çıktıklarını söyleyemeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih tarihsel olarak güçlü bir rakip olmuştur. Grup aşamasında da dominant bir performans sergilemiştir. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio ve Bayern Münih arasındaki yaklaşan maç için tahminim, Bayern Münih'in galibiyeti üzerine olacaktır.