09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak.

calendar 09 Aralık 2025 10:21
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

18.30 KAIRAT ALMATY - OLYMPIAKOS


5 maçt atopladığı 1 puanla 35. sırada olan Kairat, Pafos ve PSV ile berabere kalıp Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'e yenilen Olympiakos karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Glazer, Gromyko; Mrynskiy, Edmilson, Jorginho

Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei; Strefezza, Mouzakitis, Hezze, Gelson Martins; Yaremchuk, El Kaabi

20.45 BAYERN MÜNİH - SPORTİNG LİZBON

Şampiyonlar Ligi'ne 4'te 4 ile başlayıp son maçında Arsenal'e 3-1 yenilen Bayern Münih, 5 maçta topladığı 10 puanla kendini ilk 8'in içine atan Sporting Lizbon'u konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane

Sporting Lizbon: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inacio; Fresneda, Joao Simoes, Hjulmand, Matheus Reis; Catamo, Suarez, Araujo

23.00 ATALANTA - CHELSEA

İlk maçında PSG'ye 4-0 mağlup olan Atalanta, ardından oynadığı Club Brugge, Marsilya ve Frankfurt'u yenip Slavia Prag ile berabere kalıp 10 puan topladı. Chelsea de benzer şekilde Bayern'e deplasmanda yenilmesi sonrası 4 maçta 10 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Estevao, Fernandez, Gittens; Joao Pedro

23.00 BARCELONA - FRANKFURT

İlk 5 maçta Newcastle ve Olympiakos'u yenen, Club Brugge ile berabere kalan ve PSG, Chelsea maçlarını kaybeden Barcelona, 18. sırada yer alıyor. Frankfurt ise Galatasaray'ı yendikten sonra oynadığı 4 maçta 1 beraberlik alabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski

Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya

23.00 INTER - LIVERPOOL

İlk 4 maçını kazanan Inter, geçen hafta Atletico Madrid'e son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Büyük sıkıntılar içerisindeki Liverpool, 9 puan toplayabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram

Liverpool: Alisson Becker; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Ekitike, Wirtz, Szoboszlai; Isak

23.00 SAINT GILLOUSE - MARSİLYA

İlk maçında PSV'yi, son maçında Galatasaray'ı yenen Saint Gilloise 6 puanla 25. sırada yer aldı. Son maçında Newcastle'ı yenip moral bulan Marsilya ise yine aynı puanla 21. sırada kendine yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj, Florucz; David

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao

23.00 PSV EINDHOVEN - ATLETICO MADRID

İlk 5 maçında Napoli'yi 6-2, Liverpool'u 4-1 gibi spektaküle sonuçlarla mağlup eden PSV; Olympiakos ve Leverkusen ile berabere kalıp Saint-Gilloise'ye ise 3-1 mağlup olup 8 puan topladı. Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanlarında Liverpool ve Arsenal'a kaybetse de Frankfurt, Saint Gilloise ve son maçta Inter'i mağlup edip 9 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Wanner; Man, Til, Saibari

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Sörloth, Alvarez

23.00 TOTTENHAM - SLAVIA PRAG

İlk 4 haftada namağlup 8 puan toplayan Tottenham, son maçında PSG'ye 5-3 kaybetti. Slavia Prag ise ilk 5 maçta 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek; Doudera, Moses, Sadilek, Boril; Provod; Chytil, Chory

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
