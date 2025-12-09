Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler...
18.30 KAIRAT ALMATY - OLYMPIAKOS
5 maçt atopladığı 1 puanla 35. sırada olan Kairat, Pafos ve PSV ile berabere kalıp Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'e yenilen Olympiakos karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Glazer, Gromyko; Mrynskiy, Edmilson, Jorginho
Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei; Strefezza, Mouzakitis, Hezze, Gelson Martins; Yaremchuk, El Kaabi
20.45 BAYERN MÜNİH - SPORTİNG LİZBON
Şampiyonlar Ligi'ne 4'te 4 ile başlayıp son maçında Arsenal'e 3-1 yenilen Bayern Münih, 5 maçta topladığı 10 puanla kendini ilk 8'in içine atan Sporting Lizbon'u konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane
Sporting Lizbon: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inacio; Fresneda, Joao Simoes, Hjulmand, Matheus Reis; Catamo, Suarez, Araujo
23.00 ATALANTA - CHELSEA
İlk maçında PSG'ye 4-0 mağlup olan Atalanta, ardından oynadığı Club Brugge, Marsilya ve Frankfurt'u yenip Slavia Prag ile berabere kalıp 10 puan topladı. Chelsea de benzer şekilde Bayern'e deplasmanda yenilmesi sonrası 4 maçta 10 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Estevao, Fernandez, Gittens; Joao Pedro
23.00 BARCELONA - FRANKFURT
İlk 5 maçta Newcastle ve Olympiakos'u yenen, Club Brugge ile berabere kalan ve PSG, Chelsea maçlarını kaybeden Barcelona, 18. sırada yer alıyor. Frankfurt ise Galatasaray'ı yendikten sonra oynadığı 4 maçta 1 beraberlik alabildi.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski
Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya
23.00 INTER - LIVERPOOL
İlk 4 maçını kazanan Inter, geçen hafta Atletico Madrid'e son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu. Büyük sıkıntılar içerisindeki Liverpool, 9 puan toplayabildi.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram
Liverpool: Alisson Becker; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Ekitike, Wirtz, Szoboszlai; Isak
23.00 SAINT GILLOUSE - MARSİLYA
İlk maçında PSV'yi, son maçında Galatasaray'ı yenen Saint Gilloise 6 puanla 25. sırada yer aldı. Son maçında Newcastle'ı yenip moral bulan Marsilya ise yine aynı puanla 21. sırada kendine yer buldu.
MUHTEMEL 11'LER
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj, Florucz; David
Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao
23.00 PSV EINDHOVEN - ATLETICO MADRID
İlk 5 maçında Napoli'yi 6-2, Liverpool'u 4-1 gibi spektaküle sonuçlarla mağlup eden PSV; Olympiakos ve Leverkusen ile berabere kalıp Saint-Gilloise'ye ise 3-1 mağlup olup 8 puan topladı. Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanlarında Liverpool ve Arsenal'a kaybetse de Frankfurt, Saint Gilloise ve son maçta Inter'i mağlup edip 9 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Wanner; Man, Til, Saibari
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Sörloth, Alvarez
23.00 TOTTENHAM - SLAVIA PRAG
İlk 4 haftada namağlup 8 puan toplayan Tottenham, son maçında PSG'ye 5-3 kaybetti. Slavia Prag ise ilk 5 maçta 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison
Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek; Doudera, Moses, Sadilek, Boril; Provod; Chytil, Chory
