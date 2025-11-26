26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

20.45 KOPENHAG - KAIRAT


İlk 4 maçta 1'er puan alan iki takım Parken'de karşı karşıya gelecek. İlk maçında Leverkusen ile berabere kalan Kopenhag ardından Qarabağ, Dortmund ve Tottenham'a farklı skorlarla kaybetti. Kairat ise Pafos ile berabere kalırken Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter'e kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Madsen, Robert; Cornelius, Elyounoussi

Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Arad, Glazer, Satpayev; Edmilson, Jorginho

20.45 PAFOS - MONACO

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan GKRY takımı Pafos, 4 maçta sadece 1 kez yenildi ve 5 puan topladı. Olympiakos ve Kairat ile berabere kalan Pafos, son maçında Villarreal'i yendi. Bu maçta kazanmaları durumunda ilk 24 iddiaları çok ciddi hale gelecek. Monaco da Club Brugge'e yenilerek başladığı serüveninde Manchester City ve Tottenham ile berabere kaldı, Bodo Glimt'i deplasmanda yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Goldar; Sunjic, Pepe; Orsic, Jaja; Dragomir

Monaco: Hradecky; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Minamino, Teze, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun

23.00 ARSENAL - BAYERN MÜNİH

Biri Premier Lig'de açık farkla lider, diğeri Bundesliga'da. Avrupa'da sezonun en formda iki takımı desek yanlış olmaz. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Alman devi, sırasıyla Chelsea, Pafos, Club Brugge ve 10 kişi kaldığı maçta PSG'yi mağlup etmeyi başardı.

İngiliz devi ise Athletic Bilbao, Olympiakos, Atletico Madrid ve Slavia Prag maçlarını kazandı.

Arsenal'de Gabriel, Gyökeres, Havertz oynamayacak, Ödegaard'ın durumu şüpheli. Bayern Münih'te Luis Diaz cezalı, Alphonso Davies ve Jamal Musiala sakat, Serge Gnabry'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Merino, Trossard

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Gnabry; Kane

23.00 ATLETICO MADRID - INTER

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen son 3 sezonun 2'sinin finalisti Inter, göreve kolay sayılabilecek Ajax, Slavia Prag, USG ve Kairat maçlarında hata yapmadı ve 12 puan topladı. Atletico Madrid ise fikstürün zorlu maçları Liverpool ve Arsenal deplasmanlarında yenildi, evinde Frankfurt'u ve USG'yi yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone; Barrios, Koke, Gonzalez; Sörloth, Alvarez

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram

23.00 FRANKFURT - ATALANTA

İlk maçında Galatasaray'ı yenerek sükseli bir başlangıç yapan Frankfurt, ardından Atletico Madrid ve Liverpool'a farklı kaybetti. Son maçta Napoli deplasmanından 1 puan çıkarıp moral buldular. Atalanta ise ilk maçında PSG'ye 4-0 yenildikten sonra Club Brugge ve Marsilya'yı yenip, Slavia Prag ile golsüz berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt: Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Chaïbi, Dahoud, Götze, Doan; Burkardt

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Ederson, Bellanova; Lookman, De Ketelaere

23.00 LIVERPOOL - PSV

Zorlu günler geçiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde moral bulmak isteyecek. Son 11 resmi maçının 8'inde kaybeden ancak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray hariç tüm rakiplerini yenen Liverpool, 5 puanlı rakibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Hollanda ekibi tek galibiyetini Napoli karşısında 6-2 alsa da, USG'ye yenildi ve Olympiakos, Leverkusen maçlarından 2 puan çıkardı.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til

23.00 OLYMPIAKOS - REAL MADRID

2 sezon önce Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos, ilk 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi, Arsenal ve Barcelona maçlarında toplam 8 gol yediler, Pafos ve PSV maçlarından 2 puan çıkardılar. Real Madrid ise 3'te 3 ile başladığı Devler Ligi'nde oynadıkları son maçta Liverpool'a kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Raul Asencio, Tchouameni, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vinicius Junio, Mbappe

23.00 PSG - TOTTENHAM

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, son maçında 45 dakika 10 kişi oynayan Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Ancak öncesinde oynadıkları Atalanta, Barcelona ve Leverkusen maçlarını kazandılar. Tottenham ise oynadığı ilk 4 maçta hiç yenilmedi. Villarreal ve Kopenhag'ı yenip, Bodo ve Monaco deplasmanlarından 2 beraberlikle döndüler.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Joao Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons

23.00 SPORTING LIZBON - CLUB BRUGGE

İlk 4 maçında 7 puan toplayan, tek yenilgisini Napoli'den alan Sporting Lizbon, 4 puanlı Club Brugge'u ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Joao Simoes, Hjulmand; Geovany Quenda, Francisco Trincao, Catamo; Suarez

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis

