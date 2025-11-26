Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 KOPENHAG - KAIRAT
İlk 4 maçta 1'er puan alan iki takım Parken'de karşı karşıya gelecek. İlk maçında Leverkusen ile berabere kalan Kopenhag ardından Qarabağ, Dortmund ve Tottenham'a farklı skorlarla kaybetti. Kairat ise Pafos ile berabere kalırken Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter'e kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Madsen, Robert; Cornelius, Elyounoussi
Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Gromyko, Arad, Glazer, Satpayev; Edmilson, Jorginho
20.45 PAFOS - MONACO
Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan GKRY takımı Pafos, 4 maçta sadece 1 kez yenildi ve 5 puan topladı. Olympiakos ve Kairat ile berabere kalan Pafos, son maçında Villarreal'i yendi. Bu maçta kazanmaları durumunda ilk 24 iddiaları çok ciddi hale gelecek. Monaco da Club Brugge'e yenilerek başladığı serüveninde Manchester City ve Tottenham ile berabere kaldı, Bodo Glimt'i deplasmanda yendi.
MUHTEMEL 11'LER
Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Goldar; Sunjic, Pepe; Orsic, Jaja; Dragomir
Monaco: Hradecky; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Minamino, Teze, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun
23.00 ARSENAL - BAYERN MÜNİH
Biri Premier Lig'de açık farkla lider, diğeri Bundesliga'da. Avrupa'da sezonun en formda iki takımı desek yanlış olmaz. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.
Alman devi, sırasıyla Chelsea, Pafos, Club Brugge ve 10 kişi kaldığı maçta PSG'yi mağlup etmeyi başardı.
İngiliz devi ise Athletic Bilbao, Olympiakos, Atletico Madrid ve Slavia Prag maçlarını kazandı.
Arsenal'de Gabriel, Gyökeres, Havertz oynamayacak, Ödegaard'ın durumu şüpheli. Bayern Münih'te Luis Diaz cezalı, Alphonso Davies ve Jamal Musiala sakat, Serge Gnabry'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Merino, Trossard
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Gnabry; Kane
23.00 ATLETICO MADRID - INTER
Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen son 3 sezonun 2'sinin finalisti Inter, göreve kolay sayılabilecek Ajax, Slavia Prag, USG ve Kairat maçlarında hata yapmadı ve 12 puan topladı. Atletico Madrid ise fikstürün zorlu maçları Liverpool ve Arsenal deplasmanlarında yenildi, evinde Frankfurt'u ve USG'yi yendi.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone; Barrios, Koke, Gonzalez; Sörloth, Alvarez
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram
23.00 FRANKFURT - ATALANTA
İlk maçında Galatasaray'ı yenerek sükseli bir başlangıç yapan Frankfurt, ardından Atletico Madrid ve Liverpool'a farklı kaybetti. Son maçta Napoli deplasmanından 1 puan çıkarıp moral buldular. Atalanta ise ilk maçında PSG'ye 4-0 yenildikten sonra Club Brugge ve Marsilya'yı yenip, Slavia Prag ile golsüz berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt: Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Chaïbi, Dahoud, Götze, Doan; Burkardt
Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Ederson, Bellanova; Lookman, De Ketelaere
23.00 LIVERPOOL - PSV
Zorlu günler geçiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde moral bulmak isteyecek. Son 11 resmi maçının 8'inde kaybeden ancak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray hariç tüm rakiplerini yenen Liverpool, 5 puanlı rakibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Hollanda ekibi tek galibiyetini Napoli karşısında 6-2 alsa da, USG'ye yenildi ve Olympiakos, Leverkusen maçlarından 2 puan çıkardı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo
PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til
23.00 OLYMPIAKOS - REAL MADRID
2 sezon önce Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos, ilk 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi, Arsenal ve Barcelona maçlarında toplam 8 gol yediler, Pafos ve PSV maçlarından 2 puan çıkardılar. Real Madrid ise 3'te 3 ile başladığı Devler Ligi'nde oynadıkları son maçta Liverpool'a kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Raul Asencio, Tchouameni, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vinicius Junio, Mbappe
23.00 PSG - TOTTENHAM
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, son maçında 45 dakika 10 kişi oynayan Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Ancak öncesinde oynadıkları Atalanta, Barcelona ve Leverkusen maçlarını kazandılar. Tottenham ise oynadığı ilk 4 maçta hiç yenilmedi. Villarreal ve Kopenhag'ı yenip, Bodo ve Monaco deplasmanlarından 2 beraberlikle döndüler.
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Joao Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons
23.00 SPORTING LIZBON - CLUB BRUGGE
İlk 4 maçında 7 puan toplayan, tek yenilgisini Napoli'den alan Sporting Lizbon, 4 puanlı Club Brugge'u ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Joao Simoes, Hjulmand; Geovany Quenda, Francisco Trincao, Catamo; Suarez
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
