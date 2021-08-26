Beşiktaş

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.Sporting LizbonBorussia DortmundAjaxManchester CityParis Saint-GermainRB LeipzigClub BruggeAtletico de MadridLiverpoolPortoMilanInterReal MadridShakhtar DonetskSheriff TiraspolBayern MünihBarcelonaBenficaDinamo KievVilarrealManchester UnitedAtalantaYoung BoysLOSC LilleSevillaSalzburgWolfsburgChelseaJuventusZenitMalmöŞampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:Grup 1. maçları: 14-15 EylülGrup 2. maçları: 28-29 EylülGrup 3. maçları: 19-20 EkimGrup 4. maçları: 2-3 KasımGrup 5. maçları: 23-24 KasımGrup 6. maçları: 7-8 AralıkSon 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022Final maçı: 28 Mayıs 2022