Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
C GRUBU
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş
A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
B GRUBU
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev
F GRUBU
Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G GRUBU
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö
Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022
C GRUBU
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş
A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
B GRUBU
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev
F GRUBU
Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G GRUBU
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö
Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022