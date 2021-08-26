Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu grupları kura çekimiyle belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
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26 Ağustos 2021 20:16
Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

C GRUBU

Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş

A GRUBU

Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge

B GRUBU

Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan

D GRUBU

Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol

E GRUBU

Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev

F GRUBU

Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys

G GRUBU

LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg

H GRUBU

Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö





Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022


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