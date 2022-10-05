Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar ve özetler

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 4 Ekim Salı günü 8 karşılaşma oynandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar ve özetler
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05 Ekim 2022 01:42
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında 4 Ekim Salı günü 8 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.

İşte sonuçlar

A Grubu

Liverpool 2-0 Rangers

Ajax 1-6 Napoli

B Grubu

Club Brugge 2-0 Atletico Madrid

Porto 2-0 Bayer Leverkusen

C Grubu

Inter 1-0 Barcelona

Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen

D Grubu

Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham

Olimpik Marsilya 4-1 Sporting Lizbon

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