Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar ve özetler

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında 4 Ekim Salı günü 8 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.
İşte sonuçlar
A Grubu
Liverpool 2-0 Rangers
Ajax 1-6 Napoli
B Grubu
Club Brugge 2-0 Atletico Madrid
Porto 2-0 Bayer Leverkusen
C Grubu
Inter 1-0 Barcelona
Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen
D Grubu
Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
Olimpik Marsilya 4-1 Sporting Lizbon
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.
İşte sonuçlar
A Grubu
Liverpool 2-0 Rangers
Ajax 1-6 Napoli
B Grubu
Club Brugge 2-0 Atletico Madrid
Porto 2-0 Bayer Leverkusen
C Grubu
Inter 1-0 Barcelona
Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen
D Grubu
Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
Olimpik Marsilya 4-1 Sporting Lizbon
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