29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası salı günü oynanacak karşılaşmalara başlayacak.

29 Eylül 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, salı ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Salı:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

