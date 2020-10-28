Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı çarşamba günkü maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



BAŞAKŞEHİR - PSG



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Leipzig karşısında çok kötü oynamamasına rağmen biraz da tecrübesizliğinin kurbanı olan Başakşehir, sahadan 2 farklı mağlubiyet ile ayrıldı. Elbette grupta şansımız çok az ama yine de özellikle ülke puanına olan ihtiyacımız sebebi ile hepimiz Okan Hoca ve öğrencilerinden sürpriz puanlar bekliyoruz. Tabi ki PSG karşısında işimiz hiç kolay değil. Avrupa'nın en pahalı kadrolarından birisine sahip olan Fransızlar ağır favori olarak maça çıkacaklar. Ben İstanbul'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 üstü seçimi ideal dururken umarım goller temsilcimizden gelir.



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, M.Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Crivelli



PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar



JUVENTUS - BARCELONA



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Crisstiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, Ronaldo ile Lionel Messi'nin yeniden karşılaşma şansını futbolseverler olarak kaçırmış bulunuyoruz. İki takım için de kazanmak çok önemli. Hem gövde gösterisi hem de grup liderliği açısından Juventus ve Barcelona galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Barcelona cephesinde, Lionel Messi ile ters düşen başkan Josep Maria Bartomeu dün akşam istifa kararı aldı. Ancak bu durum takımı etkilemeyecektir. Kıran kırana geçmesini beklediğim mücadele için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak. İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünün 2-3 gol aralığında bittiğini hatırlatmak isterim. Dileyenler ilk yarı 0 Seçeneğini de düşünebilirler.



MUHTEMEL 11'LER



Juventus: Szczesny; Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata



Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Fati; Griezmann



M. UNITED - LEIPZIG



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Manchester United, ilk hafta Paris Saint Germain'i deplasmanda yenerek harika bir başlangıç yaparken, Fransız ekibine de sağlam bir darbe vurdu. Ancak Manchester United, PSG galibiyetini anlamlı kılabilmek için Leipzig'i de yenmek istiyor. Manchester United, Alman takımlarıyla oynadığı son 4 maçın 1'ini kazanırken, evinde oynadığı son 6 Şampiyoonlar Ligi maçında sadece 1 kez güldü. Daha önce sadece İngiliz ekibi olarak Tottenham ile karşılaşan Leipzig, iki maçı da kazanmıştı. Fakat bu kez Manchester United maçı kolay geçmeyecek. İki takımın da fileleri havalandıracağını düşündüğüm maç için 2,5 Üst seçeneğini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Telles; Van de Beek; Cavani, Martial



Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Upamecano, Konate, Angelino; Kampl, Nkunku; Sabitzer, Olmo, Forsberg; Poulsen



KRASNODAR - CHELSEA



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Krasnodar ile Chelsea karşı karşıya gelecek. E Grubu'nun ilk haftasında Chelsea ve Krasnodar'ın yanı sıra Sevilla ile Rennes'inde 1'err puanı bulunuyor. Grubun en güçlü takımı olarak değerlendirilen Chelsea, Sevilla ile beraabere kalmasının ardından bu kez mutlak galibiyet istiyor. Rus takımlarına konuk olduğu 6 maçın 5'ini kazanan Chhelsea, yıldız isimleriyle sonuca ulaşmak istiyor. Krasnodar'ın grupta işi kolay değil ve en azından iç sahada Chelsea'den 1 puan almayı hdefliyorlar. Krasnodar direnecektir ama sonuç alacaklarını düşünmüyorum. Chelsea galibiyetini kuponlara yazabiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Chernov; Vilhena, Gazinskiy; Suleymanov, Sabua, Ramirez; Berg



Chelsea: Mendy; James, Rudiger, Zouma, Chilwell; Kante, Kovacic; Ziyech, Mount, Pulisic; Abraham



DORTMUND - ZENIT



BURAK ŞEN: Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Zenit karşı karşıya gelecek. Dortmund ilk hafta Lazio'ya deplasmanda kaybederek beklemediği bir sonuç aldı. Zenit ise evinde Club Brugge'e kaybederek büyük bir şok yaşadı. Rus ekibi Zenit 2014 yılında Dortmund'a sahasında 4-2 yenildikten sonra Almanya'da 2-1 kazanmamıştı Ancak bu kez 'yaralı' Dortmund'un rakibine takılacağını düşünmüyorum. Genç isimlerle iyi işler yapan Dortmund, Zenit'i puansız göndererek nefes alacaktır. Oran yükseltmek adına 2,5 Üst - Dortmund birleşik bahsini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Dortmund: Hitz; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Reus; Haaland



Zenit: Kerzhakov; Karavyev, Lovren, Rakitskiy, Krugovoy; Yerokhin, Barrios, Ozdoyev, Wendel, Driussi; Dyzuba



SEVILLA - RENNES



GÖLGE ADAM: Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Sevilla sahasında Rennnes'i konuk edecek. Ev sahibi Sevilla, lige 2 galibiyetle başladıktan sonra düşüş yaşadı. Ligde oynadıkları son 3 karşılaşmanın 2'sinde sahadan puansız ayrıldılar. Son olarak da sahalarında Eibar'a yenildiler. Rennes de lige oldukça iyi başlamıştı. Liderliğe kadar yükseldikten sonra çıktıkları son 3 maçta sadece 1 puan aldılar. Onlar da son olarak sahalarında Angers'e 2-1 mağlup oldular. Rennes'in oynadığı son 7 maçın 6'sında fileler karşılıklı havalandı. Gol atma da sorun yaşamıyorlar, aynı zamanda da rakiplerine pozisyonda veriyorlar. Grupta ilk maçlar sonunda herkes 1 puanda. Bu maçta da son haftalarda formda olmayan iki takım karşılaşacak. Sevilla'da Escudero ve Idrissi sakatlıkları sebebiyle yok. Rennes'te de M'Baye Niang ve Maouassa görev alamayacak. Tarafı kestirmek güç. En bankosu karşılıklı gol var oynamak.



MUHTEMEL 11'LER



Sevilla: Bounou- Navas, Gomez, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, Ocampos, Jong



Rennes: Salin- Traore, Silva, Aguerd, Dalbert, Nzonzi, Bourigeaud, Camavinga, Doku, Terrier, Guirassy



