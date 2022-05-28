Şampiyonlar Ligi finalinde kritik karar: Ofsayt!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Liverpool'a karşı bulduğu gol önce yan hakemin ofsayt bayrağı, ardından VAR kararıyla iptal edildi.



43. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Karim Benzema, topu çekip vurmak istedi ancak açısı kapandı. Ardından takım arkadaşı Valverde'ye doğru topu çevirdi. Alisson'dan seken top Valverde'nin önüne geldi. Penaltı alanı civarında Valverde topa dokundu. Uruguaylı oyuncunun vuruş açısını kapamak isteyen Konate ve Fabinho ikilisi kayarak müdahale etmek istedi.



Son olarak top Fabinho'dan Benzema'ya geldi. Vuruşunu yapan Benzema fileleri havalandırdı.



3 dakikanın üzerinde süren VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı onaylandı.



Ancak bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.





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