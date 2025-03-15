Sami Uğurlu: "Kaliteli oyunculara ihtiyacımız var"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Kaliteli oyunculara ihtiyacımız var'
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15 Mart 2025 19:04

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktör Sami Uğurlu, kaliteli oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, maçın ilk 30 dakikası çok farklı geçtiğini, iki takım da topun arkasında kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Fall'un bireysel yeteneğiyle bulduğu gol oyunun seyrini değiştirdiğini anlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"2-1'den sonra oyunun kontrolünü elinde tutan, ön bölgede kalan bir Alanyaspor vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirsek daha farklı son 20 dakika izleyebilirdik. Biz daha fazla risk alınca rakip de pozisyona girdi. Riski alınca arkada boşluklar verdik. 2-2'yi bulabilirdik, öne de geçebilirdik. Bazen çok iyi oyuncular geliyor Türkiye'ye, Fall gibi Da Costa gibi bu ligin oyuncusu dediğimiz oyuncular oluyor. Çok fazla pozisyon oldu maçta. Maalesef sonuçlandırmada eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Pozisyona girsek de etkisizliğimiz devam ediyor. Bu pozisyonları gole çeviremeyince moral ve oyun olarak düşüyorsunuz. Bugün düşmemeye çalıştık. Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor. Bunun eksikliğini çektiğimizi söyleyebilirim."

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