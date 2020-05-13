Samet Aybaba: 'Süper Lig'de 6 yıl küme düşme kaldırılsın'

Türkiye'nin deneyimli teknik direktörlerinden Samet Aybaba, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu projede 6 yıl boyunca küme düşmenin kaldırılması gerektiğini iletti.Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe, Samet Aybaba ile yaptığı görüşmeden öne çıkan notları bugün kaleme aldı. İlgili bölümler şu şekilde;"Samet Hoca, üç ay önce Türkiye Futbol Federasyonu'na bir öneri sunmuş. Amacı liglerde oynayan yabancı sayısını 4'e kadar indirmek, alt yapıdan yetişen ve takımda forma giyip zaman alan oyuncu sayısını yıldan yıla artırmak. Aybaba " 2020-21 sezonunda başlayıp 2025-26 sezonunda sona erecek yeni bir programla küme düşmeyi kaldırarak yapısal reformlarla bir sıçrama sağlayabiliriz" diyor"