Samet Akaydin'dan Nice'e cevap

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin'a Fransa temsilcisi Nice'ten transfer teklifi geldi. Söz konusu oyuncunun gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.
SAMET AKAYDİN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Harika bir EURO 2024 geçirmesine rağmen Fenerbahçe'nin savunmasında kendisine yer bulamayan Samet Akaydin'i, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in istediği öğrenilmişti.
Kanarya'nın defans hattıyla ilgili yapacağı hamlelere göre Samet'i bırakmayı düşündüğü konuşulurken, Milli futbolcunun ise Fransız ekibine gitmeye sıcak baktığı bildirildi
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
SAMET AKAYDİN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Harika bir EURO 2024 geçirmesine rağmen Fenerbahçe'nin savunmasında kendisine yer bulamayan Samet Akaydin'i, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in istediği öğrenilmişti.
Kanarya'nın defans hattıyla ilgili yapacağı hamlelere göre Samet'i bırakmayı düşündüğü konuşulurken, Milli futbolcunun ise Fransız ekibine gitmeye sıcak baktığı bildirildi
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.