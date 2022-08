Salih Uçan: 'İyi bir oyuncuyum, artık tecrübeliyim'

Beşiktaşlı Salih Uçan, Vavacars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Geçen sezonki düşüşü ve bu sezonki çıkışı ile sözlerine başlayan Salih Uçan, "İki kere ciddi hastalık geçirdim. Bu sezon hiç idman kaçırmadım. Geçen sene fiziksel olarak kendimi toparlayamadım. Hastanede kaldım. Bu sezon idman kaçırmadan çalıştım. Ceyhun Kazancı'ya da bunu açıkladım. Futbolcunun idman kaçırmaması lazım. İsmael hocanın idmanları da çok sertti. İyi yedim idmanlarımı. Her yaz iyi çalışıyorum, bu yıl özel hocam da vardı. Kendime her zaman dikkat ediyordum, Ismael hocam da bana güvendi. Taraftar, yönetim bana kalır gözüyle bakmıyordu ama ben çalışarak bazı şeyleri gösterdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.



Karagümrük karşısında ilk yarı ve ikinci yarıda oynadığı futbol farklılığı ile ilgili ise Salih, "İkinci yarıda düşüş değil rakibe bıraktık biraz topu. Şanssız bir gol yedik. İstediğimizi aldık. İlk yarıda Berkay 6 numara oynadı, ikinci yarıda ben oynadım. 4. golü de bulduk ve kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.



Artık tecrübeli bir oyuncu olduğunu ve kalitesinin farkında olduğunu belirten Uçan, "Rekabet her zaman var, her zaman da olacaktır. Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12. senemi yaşıyorum. Bugünlere şans eseri gelmedim. Benim için de takım için de işler iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.





