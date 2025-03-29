Salih Uçan: "Farklı dizilişle sahada olacağız"

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Farklı dizilişle sahada olacağız'
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29 Mart 2025 19:48
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar yaptı. 

Salih Uçan, "Son iki maç istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Güzel bir ivme yakalamıştık aslında. İyi bir milli ara geçirdik. İyi çalıştık. Farklı dizilişle sahada olacağız. İnşallah istediğimizi alırız bu maçtan. Taraftarımızın yoğun ilgisi var. Onları maç önünde görmek çok güzel. Bizi heyecanlandıran, hırslandıran taraftar grubumuz var. Stad zeminimiz bir nebze kötüydü, şu an inanılmaz güzel bir zeminimiz var." dedi.
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