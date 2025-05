Salih Bayraktar: Sarıyer, Süper Lig'i hak ediyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, "Sarıyer futbol kültürüdür, Süper Lig'i hak ediyor" dedi.



Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, şampiyonluk coşkusunu ve gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. 21 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Salih Bayraktar, İskenderun maçındaki son düdüğün ardından yaşanan anları anlatırken, "Sarıyer efsane bir kulüp ve futbol kültürü olan bir semttir. Futbolla yaşayan bir coğrafya. 21 yıl sonra bu şampiyonluk geldi. İskenderun maçında 1-0 galip gelince son düdük çaldı. Müthiş bir coşku, müthiş bir duygu yaşadık. Bir anda rüyada mıyız gibi hissettik kendimizi ama gerçekten hayallerin gerçek olduğu bir andı. Çok mutlu olduk. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



'YENİ YÖNETİM TAKIMI HIZLICA ŞEKİLLENDİRECEKTİR'



1'inci Lig'in farklı dinamiklerine dikkat çeken Bayraktar, yeni sezonda takımı yeniden yapılandırma sürecine dair, "2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıktık. 1'inci Lig ile 2'nci Lig dinamikleri tabii ki farklı. Yani bizim birçok topçumuz 1'inci Lig'de oynamış futbolcular. Biz bunların bir kısmını tabii 1'inci Lig'de tekrar değerlendirebiliriz. Burada yabancı futbolcu alma imkanımız da oluyor. İşte 8 tane yabancı, bunun 6'sını ilk 11'de oynatma kuralı var. Bunlar da bir avantaj. O nedenle bir karma yapılarak takımı oluşturmak gerekiyor. İnşallah bunu yeni yönetim kurulumuz hızlı bir şekilde planlayacaktır ve uygun bir takımı gerçekleştirecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



'STADYUMUMUZ HAZIR DEĞİL'



Yeni sezonda Passolig uygulamasına geçileceğini ve stadın fiziksel koşullarının da düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Stadyumumuz 1'inci Lig'e hazır değil tabii. Biliyorsunuz Passolig 1'inci Lig'de devreye giriyor. Artık herkesin Passolig'i olacak. İnsanlar 2'nci Lig'de maça geldiği gibi gelemeyecek. Bu düzenlemeler yapılacak. Diğer taraftan stadımızın aydınlatması oynamaya uygun değil. Bunlar için hızlı bir şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığımız şu an çalışıyor ve ihalesini yaptığını düşünüyorum. Bunlar hızlı bir şekilde yapılacak ve sezon başında da hazır hale geleceğini düşünüyorum" dedi.



'SARIYER'İN YERİ SÜPER LİG'



Kulübün geçmişine ve futbolcu yetiştirici misyonuna vurgu yapan Salih Bayraktar, "Sarıyer, Süper Lig'i hak eden ve orada olması gereken bir kulüp. Çünkü geçmişte biz 13 yıl Süper Lig'de bulunmuş bir kulübüz. Böyle bir kültürümüz var. Böyle bir tecrübemiz var. Bu nedenle hatta ve hatta Türk futboluna katkı sağlamış birçok futbolcuyu yetiştirmiş bir kulüp. Bu yetiştirici özelliğini tekrar bu kulübe kazandırmak gerektiğini ve Süper Lig'de de yani böyle çok fazla açılmadan uygun bütçelerle işte futbolcu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlayarak ben Sarıyer Spor Kulübü'nün Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



'BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİ'



Başkanlık görevini bırakacağını ifade eden Bayraktar, bu kararı yorgunluktan dolayı değil, özel nedenlerle aldığını belirtti. Bayraktar, "Başkanlık görevi onuru yüksek ama sorumluluğu ağır bir talep. Biz de bu sorumluluk bilinciyle bunu en iyi şekilde yerine getirmek adına elimizden geleni değil elimizden gelenin çok daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olduk. Ben 'yorulduk, kızdık, ettik' şeklinde değil kendi özel durumumdan dolayı başkanlığa devam etmiyorum. 2 yılın zaten 1 yılını fahri olarak 1 yılında da resmi olarak görev yaptık. Burada bir vardiya değişimi, nöbet değişimi olması gerekiyor. Zaten bunlar böyle olur. Yeni bir heyecan olması gerekir. Biz de bu düşünceyle yeni bir oluşumun önünü açmak adına böyle karar verdik. Spor kulüpleri 100 yıllık kulüpler. Bugüne kadar hiçbir zaman başkansız, yönetimsiz kalmadı. İnşallah bundan sonra da kalmayacaktır. En iyi şekilde yönetilecektir diye düşünüyorum. Ben buradan yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bir an önce bu oluşum gerçekleşmesi lazım. Bir an önce transferlerin yapılması lazım. Çünkü önümüzdeki süre kısıtlı. İki ay gibi bir zaman var. İki ay gibi gözükse de bunun işte 15-20 günü kongre süreci geçecek. Zaman daralıyor. Onun için hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



'SÜPER LİG'E ÇIKMAK KOLAY DEĞİL'



Son olarak beklentilerin gerçekçilikten uzak olmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Süper Lig'e çıkacağız demekle de Süper Lig'e çıkılmıyor. Yani bunlar çok kolay olmuyor. Yani bunun işte bir altyapısı olması lazım. Şimdi biz 1'inci Lig'e bu sene çıktık. Ama yıllardır 2'nci Lig'deydik. Sıfırdan bir takımı kuracaksınız. İşte hemen o sene de Süper Lig'e çıkacaksınız çok kolay değil. Yıllardır işte görüyorsunuz. Büyükşehir takımları, güçlü kulüpler, yıllardır emek veriyorlar. Gereken harcamayı yapıyorlar. Ona rağmen çok zor Süper Lig'e çıkıyorlar. Bunun çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkmanın da çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Belki de şunu söyleyebilirim. 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkmak, 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkmaktan daha zor diye düşünüyorum. Çünkü 2'nci Lig'den bir takım direkt çıkıyor. 2 gruptan da bir takım play-off'tan çıkıyor ama 1'inci Lig'de iki takım direkt çıkıyor, bir takım play-off'tan çıkıyor. Yani şöyle diyelim; 20 takımda 3 takım neredeyse 7'de 1 şansınız var. Diğerinde ise çok düşük bir oran. Hem de buradaki yarış çok daha fazla. Hep şehir takımları var. Baktığınız zaman birçoğu şehir takımı bunların yarışın içindeler. Kolay bir süreç değil yani" diyerek sözlerini noktaladı.