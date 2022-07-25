Sakaryaspor yeni transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sol bek transferi yaptı. Yeşil-siyahlılar Berat Onur Pınar ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor yeni transferini açıkladı
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25 Temmuz 2022 15:57
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, yeni transferi hakkında açıklama yaptı. Sakaryaspor, 20 yaşındaki sol bek Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı ve resmi açıklama da geldi.

BERAT ONUR PINAR KİRALANDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Antalyaspor forması giyen Berat Onur Pınar'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Hoş geldin Berat." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Berat Onur Pınar, geçen sezon Antalaspor'da 810 dakika süre aldı ve 9 maçta ilk 11'de oynadı. Futbolcu daha önce Akhisarspor ekibinde de görev almıştı. Berat Onur Pınar, sol bek mevkisinin dışında sol açık ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

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