Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, yeni transferi hakkında açıklama yaptı. Sakaryaspor, 20 yaşındaki sol bek Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı ve resmi açıklama da geldi.



BERAT ONUR PINAR KİRALANDI



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Antalyaspor forması giyen Berat Onur Pınar'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Hoş geldin Berat." ifadelerine yer verildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Berat Onur Pınar, geçen sezon Antalaspor'da 810 dakika süre aldı ve 9 maçta ilk 11'de oynadı. Futbolcu daha önce Akhisarspor ekibinde de görev almıştı. Berat Onur Pınar, sol bek mevkisinin dışında sol açık ve sağ açıkta da oynayabiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ