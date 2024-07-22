Sakaryaspor'da ayrılık kararı!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da şok bir gelişme yaşandı.
Sakarya temsilcisinde 1 Temmuz itibari ile teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmaya varılmıştı. Yeşil-siyahlı takımda yaklaşık 3 haftalık bir antrenman dönemi geçiren Suat Kaya ile yolların ayrılmasına karar verdi.
Sakaryaspor cephesinde teknik direktör Suat Kaya ile yaşanan ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. [Diriiş Postası]
Sakarya temsilcisinde 1 Temmuz itibari ile teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmaya varılmıştı. Yeşil-siyahlı takımda yaklaşık 3 haftalık bir antrenman dönemi geçiren Suat Kaya ile yolların ayrılmasına karar verdi.
Sakaryaspor cephesinde teknik direktör Suat Kaya ile yaşanan ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. [Diriiş Postası]
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