Sakaryaspor'da ayrılık kararı!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da şok bir gelişme yaşandı.



Sakarya temsilcisinde 1 Temmuz itibari ile teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmaya varılmıştı. Yeşil-siyahlı takımda yaklaşık 3 haftalık bir antrenman dönemi geçiren Suat Kaya ile yolların ayrılmasına karar verdi.



Sakaryaspor cephesinde teknik direktör Suat Kaya ile yaşanan ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. [Diriiş Postası]





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