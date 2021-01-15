Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 921 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 8.314 olduğu açıklandı. Bugün 169 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN DÜZELTME YAPIP YAYINLADIĞI İKİNCİ 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞTIĞI İLK 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 921 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 8.314 olduğu açıklandı. Bugün 169 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN DÜZELTME YAPIP YAYINLADIĞI İKİNCİ 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞTIĞI İLK 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU