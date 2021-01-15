Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

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Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
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15 Ocak 2021 19:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocakoronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 921 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 8.314 olduğu açıklandı. Bugün 169 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN DÜZELTME YAPIP YAYINLADIĞI İKİNCİ 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞTIĞI İLK 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



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