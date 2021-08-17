Sadık Çiftpınar'ın ayrılmama nedeni 8 Milyon TL

Sadık Çiftpınar, Pereira'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri. Sadık, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Ancak Fenerbahçe 'deki alacağı olan 8 milyon TL'yi tahsil edemediği için Sarı-Lacivertliler'den ayrılmıyor.



Daha önce Sadık Çiftpınar, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti.



28 yaşındaki savunmacı şimdi kulübün kendisine olan 8 milyon TL'yi bir an önce ödemesini ve yeni takımına imza atmayı bekliyor



