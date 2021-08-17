Sadık Çiftpınar'ın ayrılmama nedeni 8 Milyon TL

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar'ın takımdan ayrılmama nedeni belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sadık Çiftpınar'ın ayrılmama nedeni 8 Milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 10:52
Sadık Çiftpınar, Pereira'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri. Sadık, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Ancak Fenerbahçe 'deki alacağı olan 8 milyon TL'yi tahsil edemediği için Sarı-Lacivertliler'den ayrılmıyor.

Daha önce Sadık Çiftpınar, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti.

28 yaşındaki savunmacı şimdi kulübün kendisine olan 8 milyon TL'yi bir an önce ödemesini ve yeni takımına imza atmayı bekliyor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.