27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçına gönderme yaptı. İşte detaylar...

calendar 26 Ekim 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 20:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Göztepe maçına gönderme yaptı.

Sadettin Saran, Sarı-lacivertlilerin pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maç öncesi Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz. ifadelerini kullandı.



