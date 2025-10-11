Sadettin Saran, basın toplantısı düzeneleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.
Kulüp yaptığı açıklamada basın toplantısını şu şekilde duyurdu:
"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Başkan Saran'ın, Fenerbahçe gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.