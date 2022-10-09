Sacha Boey'a Fransa'dan yakın takip

Son dönemde Galatasaray'da müthiş bir performans sergileyen 22 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sacha Boey'a Fransa'dan yakın takip
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09 Ekim 2022 12:53
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Yaz döneminde adı gönderilecek oyuncular arasındayken, sakatlıklar nedeniyle mecburen ilk 11'e alınan ve müthiş bir performans sergileyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

FRANSA'DAN YAKIN TAKİP

Sarı-Kırmızılılar'ın birkaç gün önce 480 bin Euro'luk maaşını 1 milyon Euro bandına çektiği 22 yaşındaki futbolcu, özellikle Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

13 MİLYON EUROLUK MADDE

Galatasaray'ın önümüzdeki haftadan itibaren oynayacağı maçlara, Boey'yi izlemek üzere temsilci gönderileceği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, Fransız futbolcunun yeni kontratına 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu. 

 

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