Sabri Kıroğlu, olimpiyat madalyalarının gururunu yaşıyor

İşitme engeli nedeniyle yaşadığı sıkıntıları karateyle aşarak Avrupa ve dünya şampiyonu olan milli sporcu Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyor.



Antalya'da 2019'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata dalında birinci olmasının ardından İran'da 19-24 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye iki dalda altın madalya kazandıran milli sporcu Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenen ve hala devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ferdi katada ikinci, takım katada birinci oldu.



Brezilya'dan gelir gelmez antrenmanlara başlayan Kıroğlu, bir sonraki olimpiyatlarda iki altın madalya almak için sıkı şekilde çalışıyor.



- "Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum"



Milli sporcu Sabri Kıroğlu, AA muhabirine, Brezilya'daki olimpiyatlarda ferdi katada ikinci, takım katada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce Düzce'ye, ülkemize 'Olimpiyat şampiyonluğu getireceğim.' diye söz vermiştim. Ferdide ikinci oldum ve biraz üzüldüm ama takım katada birinci olarak bu hedefi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah bir sonraki olimpiyatlarda ferdi kategoride de altın madalyayı almak için elimden geleni yapacağım." dedi.



Her sporcunun olimpiyatlarda yarışmak istediğini dile getiren Kıroğlu, şöyle devam etti:



"Bana nasip olduğu için çok mutluyum. 36 yaşındayım ama hala gücümün yerinde olduğunu hissediyorum. Sağlığım el verdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğim. Ülkeme madalyalar kazandırmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ikinci bir olimpiyat görmek istiyorum. Tokya'daki olimpiyatlarda altın madalya kazanıp ülkeme dönmek istiyorum. Bunun için antrenmanlara ara vermeden devam edeceğim."



Kıroğlu, işitme cihazlarıyla hayatını devam ettirdiğini, devletin engelli sporculara ciddi destek verdiğini belirterek, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye etti.



İşitme engelli olduğunu bilmediği dönemlerde arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini aktaran Kıroğlu, "Biraz içine kapanık bir çocuktum. Bir şey diyorlardı, anlamıyordum. 'Sağır mısın, duymuyor musun?' diyorlardı. Ben de 'Hayır duyuyorum.' diyordum ama işitme engelimin olduğunu bilmiyordum. Küçüklüğümde öyle büyüdüğüm için bana normal geliyor. Üniversite zamanlarımda doktora gittim, işitme kaybımın olduğunu öğrendim. Bana cihaz kullanmam gerektiğini söylediler ve o an psikolojik olarak daha çok yıkıldım. Okul bitti, askerlik için başvurdum, beni askere almadılar. Tekrar yıkıma uğradım. Bunu yapamadığım için çok üzülmüştüm." ifadelerini kullandı.



- "Başarılarımla ön plana çıktığım için çok mutluyum"



Karateye başlama hikayesini anlatan aktaran Kıroğlu, başarıya uzanan yolculuğunu şöyle anlattı:



"İşitme engelliler branşında karate yapabileceğimi bana bir hocam söyledi. Normalde başarılı bir sporcuydum, işitme engellilerde daha başarılı olacağımı düşündüm. 2018 Avrupa, 2021 dünya ve 2022'de olimpiyatlarda boş geçmedim, madalyalarla döndüm. Psikolojik olarak çok kötü olduğum dönemlerde evden çıkmıyordum. Ailem 'Dışarıya çık, sosyalleş.' diyordu. Ben çıkmıyordum. Diksiyon bozukluğum vardı. Ailem sağ olsun bu konuda eğitim aldırdı. Bu nedenle işitme engellilere göre biraz daha düzgün konuşabiliyorum. Sporla beraber bunu aştığımı düşünüyorum. İçine kapanık bir Sabri değilim artık. İnsanlara kendimi ifade etmeye başladım. Başarılarımla da ön plana çıktığım için çok mutluyum. Her sporcunun başaramayacağı işlere imza attım. Kendimle gurur duyuyorum."









