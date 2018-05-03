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Ryan Babel: "Galatasaray maçındaki o pozisyonda..."

Beşiktaş'ın Galatasaray'a deplasmanda mağlup olduğu maçta çok net bir gol kaçıran Ryan Babel'in o pozisyonla ilgili üzüntüsü sürüyor.

Kaynak: Haberturk
Ryan Babel: 'Galatasaray maçındaki o pozisyonda...'
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03 Mayıs 2018 10:49
Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray derbisinde yararlanamadığı net gol pozisyonu için ""O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım" dedi

Galatasaray derbisinin ikinci yarısında çok net bir pozisyonu harcayan Ryan Babel, o anı hala unutamıyor.

Hollanda'dan gelen menajerleri ve Türkiye'deki temsilcisi Semih Usta ile yemek yiyen Babel, "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım. Belki santrfor olmamamdan dolayı böyle bir şey yaşadım. Daha önce kenarlardan gelip atıyordum ona alışkındım. Böyle bir sonucu almamalıydık, bize yakışmayan bir oyundu. Az da olan şampiyonluk umudumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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