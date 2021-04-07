Ryan Babel, Bitcoin'den kazandırdı!

Sahada üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da bazı oyuncuların kasaları ise doldu! Takımın 'ekonomisti' Babel'in 3 Şubat'ta 'Bitcoin alın' tavsiyesine uyan isimler, primden aldıklarının fazlasını saha dışında kazandı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ryan Babel, Bitcoin'den kazandırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 08:37
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarıkırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.

ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

TÜM TAKIMIN MALİ DANIŞMANI!

Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti.

34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı. Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı.

Süper Lig'de son 5 haftada toplam 11 puan kaybeden Galatasaray, 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını çok zora soktu.

8.5 MİLYON €

Ryan Babel, G.Saray'a 2.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon Euro kazanacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.