Brooklyn Nets'in tecrübeli oyun kurucusu D'Angelo Russell, sezon sonunda serbest oyuncu olacak olmasına rağmen takımda kalmaya istekli olduğunu belirtti.



Ancak Russell, geleceğinin tamamen kendi elinde olmadığını da vurguladı: "Bu benim kontrolümde değil. Daha önce herkesin serbest oyuncu olduğu bir takımda bulundum. Şu anda tüm kartlar yönetimin elinde. Eğer beni takımda tutmak isterlerse kalırım, istemezlerse başka seçeneklere bakarım."



Russell, Brooklyn'e döndüğünden bu yana 13.3 sayı ve 5.7 asist ortalamaları ile katkı sağlıyor. 2018-19 sezonunda Nets formasıyla All-Star olan Russell, o dönemde kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve takımın en önemli oyuncularından biri olmuştu.



Serbest oyuncu olarak ilk kez pazarı test edeceğini belirten Russell, bu süreçten heyecan duyduğunu da dile getirdi:



"Bunu daha önce yaşamadım. Serbest oyuncu olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Lakers ile iki yıllık (bir artı bir opsiyonlu) bir kontrat imzaladım ama gerçekten serbest oyuncu olarak sürece dahil olmamıştım. Şimdi ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağım ve nasıl gelişeceğini göreceğiz."



Brooklyn Nets yönetimi, Russell'ın takımın uzun vadeli planlarına uyup uymayacağı konusunda henüz kesin bir karar vermedi. Yaz döneminde Nets'in oyun kurucu pozisyonundaki planları, Russell'ın geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri olacak.



