Rummenigge: "Ronaldo'nun kaslarını görünce etkilendim"

Karl-Heinz Rummenigge, Mancester United'ın hücum oyuncusu Cristiano Ronaldo için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rummenigge: 'Ronaldo'nun kaslarını görünce etkilendim'
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12 Kasım 2021 20:52
Bayern Münih'in efsane futbolcusu ve eski İcra Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo için övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli futbolcunun vücudunun çok iyi olduğunu dile getiren Rummenigge, "Ronaldo, neredeyse 37 yaşında olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde gol atıyor. Fiziksel formu inanılmaz durumda. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Cristiano, Juventus'ta oynarken onunla soyunma odasında karşılaştım. Kaslarını görünce çok etkilendim, 22 yaşında gibi gözüküyordu." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan Ronaldo, 9 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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