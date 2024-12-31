Ruben Amorim: "Küme düşebiliriz"

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 2-0 kaybedilen Newcastle United maçının ardından çok konuşulacak sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ruben Amorim: 'Küme düşebiliriz'
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31 Aralık 2024 16:47
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 2-0 kaybedilen Newcastle United maçının ardından çok konuşulacak sözler sarf etti.

Takımın küme düşme ihtimalinin olduğunu söyleyen Amorim, "Taraftarlarımıza karşı açık olmalıyız. Küme düşmemiz ihtimaller arasında. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız ancak bu sezon herkes için çok zor olacak. Buradan daha güçlü çıkabiliriz ancak savaşmak zorundayız. Bu durum gerçekten çok zor. Bu büyük kulübün tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyoruz." dedi.

14. SIRADALAR

Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Manchester United, 19 haftası geride kalan Premier Lig'de 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

Manchester United, küme düşme hattının 7 puan üzerinde bulunuyor.
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