Ruben Amorim: 'İstifa etmem, ama gerekirse tazminatsız giderim'

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda ederken, teknik direktör Ruben Amorim karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Basının önünde kendini savunmayacağını belirten Amorim, "Şu anda burada kendimi savunacak değilim. Bu benim tarzım değil, yapamam. Bu benim için gerçekten zor." dedi.



Taraftarlara umut vadeden bir şey sunamayacağını söyleyen Amorim, "Taraftarlara 'Şunu yapacağım, bunu düzelteceğim' diyerek bir şey gösteremem. Şu an sadece inanç var. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"TAZMİNAT İSTEMEM AMA İSTİFA DA ETMEM"



Görevine devam etmeye kararlı olduğunu belirten Amorim, "Her zaman açıktım, eğer yönetim ve taraftarlar benim doğru kişi olmadığımı düşünüyorsa, ertesi gün hiçbir tazminat talep etmeden giderim. Ama istifa etmeyeceğim. İşimi yapma konusunda kendime güvenim tam. Gördüğünüz gibi çalışma şeklimi değiştirmeyeceğim." dedi.



"EN BÜYÜK ACI"



Kendisinden hala emin olduğunu dile getiren Amorim, "Evet, hâlâ doğru kişi olduğuma inanıyorum, hatta başlangıçtan daha fazla. Gelecek sezon taraftarların sabrının çok az olacağını biliyorum ama size garanti ediyorum; istifa etmeyeceğim, gitmeyeceğim. Gerçekten kendime güveniyorum." diye konuştu.



Kulüpten bir ayrılık talebi gelmesi halinde hazır olduğunu da yineleyen Amorim, "Eğer kulüp 'Ruben, değişiklik zamanı geldi' derse, ertesi gün tazminatsız ayrılırım." dedi.



Sözlerini duygusal bir şekilde tamamlayan Portekizli teknik adam, "Ben kendime çok güveniyorum, bu yüzden endişeli değilim. En büyük acı bu finali kaybetmek, taraftarlara ve oyuncularıma bir şey verememek." ifadelerini kullandı.



