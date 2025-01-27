Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler!

Manchester United, Londra'da rahat bir nefes aldı ve Lisandro Martinez'in attığı golle Fulham'ı yendi. Maçın ardından Portekizli menajer Ruben Amorim, Marcus Rashford'u adeta yerden yere vurdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; X.com
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Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler!
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27 Ocak 2025 11:36
Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. İngiliz yıldız Marcus Rashford ise kadroda yer almazken, Portekizli teknik adam oyuncusunu adeta yerden yere vurdu.

"62 YAŞINDAKİ JORGE VITAL'İ TERCİH EDERİM"

Takımdaki geleceği merakla beklenen adı Süper Lig'den takımlarla da anılan Rashford için Amorim oyuncusu için, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem," sözlerini kullandı.

27 yaşındaki sol kanat, Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı.

RASHFORD'UN PERFORMANSI

Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, 7 gol attı 3 asist yaptı.

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