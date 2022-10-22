Rossi: "En önemlisi kazanmaktı"

Fenerbahçe'de Başakşehir maçında takımına galibiyet golünü getiren Diego Rossi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rossi: 'En önemlisi kazanmaktı'
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22 Ekim 2022 22:21
Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Uruguaylı futbolcu, sözlerini, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadeleriyle tamamladı.

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