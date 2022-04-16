İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Ralf Rangnick'in ekibi Manchester United ile Dean Smith'in çalıştırdığı Norwich City karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan maç, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Manchester United'ın tüm golleri Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından geldi. Konuk ekip Norwich'in gollerini ise 45+1'de Kieran Dowell ve 52'de Teemu Pukki kaydetti.



7, 32 ve 76. dakikalarda rakip ağları sarsan Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de 15 gol atarak lig tarihinde 36 yaş üstünde bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu.



Portekizli yıldız, kulüp kariyerinde 50.kez, toplamda 60. kez hat-trick yapmış oldu. Ayrıca 76. dakikada attığı frikik golü, Ronaldo'nun kariyerindeki 58. frikik golü olmuş oldu.



Bu sonuçla beraber ligde iki maç aradan sonra galibiyet alan Manchester United puanını 54'e yükseltirken, Norwich City 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken Norwich City evinde Newcastle United'ı ağırlayacak.





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