Ronaldo: "Hojlund'un sevinciyle bir problemim yok."

Cristiano Ronaldo, Danimarka'nın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçta gol atan Rasmus Hojlund'un kendi sevincini yapması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo: 'Hojlund'un sevinciyle bir problemim yok.'
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22 Mart 2025 21:20
Son güncelleme 22 Mart 2025 21:24
Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Danimarka'nın kendi sahasında Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçta, galibiyet golünü atan Rasmus Hojlund'un sevincini yapması hakkında açıklamada bulundu.

'BU BİR SAYGISIZLIK DEĞİL'

"Hojlund'un gol attıktan sonraki sevincinde problem yok. Bu bir saygısızlık değil. Dünyanın dört bir yanındaki sporcular benim gol sevincimi yapıyor."
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