'Ronaldo, Atletico için maaşından vazgeçti'

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın Atletico Madrid'e transfer olabileceği yazıldı.



MAAŞINDAN VAZGEÇTİ



İngiliz devinin bu ayrılığa sıcak bakmamasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun Madrid ekibine transfer olmak istediği ve maaşının yüzde 30'undan vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi.



Daha önce Marca'da yer alan haberde Portekizli yıldızın Real Madrid'e önerildiği ancak İspanyol devi bu transferi reddettiği belirtilmişti.



KAMPA KATILMADI



Portekiz'de bulunan Ronaldo, ailevi sorunlarını gerekçe göstererek Manchester United'ın hazırlık kampına katılmadı.



Portekizli yıldız, geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.





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