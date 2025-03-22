Yeni sezonda Teknik Direktör Claudio Ranieri'nin yerine kimi getireceği konusunda çalışmalarını sürdüren Roma'nın hoca adayları arasında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın olduğu iddia edildi.İtalya basını Roma'nın teknik adam adaylarını masaya yatırdı. Yapılan haberlerde şu detaylara yer verildi: 'Carlo Ancelotti hayali çoktan suya düştü. Roberto Mancini ve Massimiliano Allegri ile bir temas sağlanmadı. En somut adaylar ise Vincenzo Montella ve Maurizio Sarri...Juric'in görevden alınmasının ardından Montella ile temasa geçilmişti. İtalyan çalıştırıcı yaklaşık 1 milyon euroluk fesih maddesi sayesinde serbest bırakılabilir. Diğer adaylar arasında Roma'nın daha önce görüştüğü ancak şu sıralar Juventus ve Napoli'yi de değerlendiren Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de yer alıyor.A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, geçmiş dönemde Roma'nın ilgisiyle ilgili soruları şöyle yanıtladı: "Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur."