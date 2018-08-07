Roma, Liverpool ve Chelsea'nin teklifini açıkladı!

Avrupa'nın dev kulüpleri Roma, Liverpool ve Chelsea, Leon Bailey için yarışa girdi.Alman basınına konuşan Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki futbolcusu Bailey, "Roma, Liverpool ve Chelsea'nin benimle ilgilendiği doğru" açıklamasını yaptı.Bailey sözlerini "Evet, ilgi var. Şu anda bir söz veremiyorum. Odaklandığım nokta, genç bir oyuncu olarak gelişmek. Bir oyuncu beni isterse, Leverkusen bununla ilgilenecek." şeklinde tamamladı.Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayer Leverkusen, Jamaikalı oyuncunun bonservisi için 40 milyon euro istiyor.Bundesliga ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Leon Bailey, geçtiğimiz sezon 34 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı.