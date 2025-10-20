20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
1-031'
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
0-030'
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!

Roma, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Zeki Çelik ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

calendar 20 Ekim 2025 18:48
Fotoğraf: Imago
Roma'da forma giyen Zeki Çelik için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi, başarılı performansıyla beğeni toplayan milli oyuncu Zeki Çelik için kararını verdi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Roma, Zeki Çelik'in gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyi ciddi olarak düşünüyor. Ayrıca şu anda 1,7 milyon euro kazanan 28 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretinin de 2 milyon euroya çıkarılacağı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıkan milli sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 10 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Eyüpspor 9 2 2 5 5 11 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
