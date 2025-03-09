Roma, 22. saniyede attı ve kazandı

Roma, Matias Soule'nin 22. saniyede attığı golle Empoli deplasmanında kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, 22. saniyede attı ve kazandı
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09 Mart 2025 21:53
Son güncelleme 09 Mart 2025 21:54
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Empoli ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. saniyede Matias Soule kaydetti.

Ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini alan Roma, puanını 46'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Empoli ise 22 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli ise Torino deplasmanına gidecek.


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