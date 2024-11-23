Roland Sallai: "Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım"

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roland Sallai: 'Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım'
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23 Kasım 2024 21:34
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Sallai, "Çok zor bir maç oldu, maçtan önce de zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. En önemlisi 3 puanı almaktı." dedi.

Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Sallai, "Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri ancak benim için önemli olan takıma neler katabileceğim." sözlerini sarf etti.
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