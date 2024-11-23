Roland Sallai: 'Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım'

Çok zor bir maç oldu, maçtan önce de zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. En önemlisi 3 puanı almaktı." dedi.



Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Sallai, " Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri ancak benim için önemli olan takıma neler katabileceğim." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın Macar yıldızı Roland Sallai, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.Zor bir maç olduğunu söyleyen Sallai,