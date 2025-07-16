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Rodrigo De Paul, Amerika yolcusu!

Atletico Madrid'in tecrübeli orta sahası Rodrigo De Paul, Inter Miami ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 16 Temmuz 2025 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rodrigo De Paul, Amerika yolcusu!
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Atletico Madrid forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

TyC Sports'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelinirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arjantinli yıldız, 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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