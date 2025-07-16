Atletico Madrid forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
TyC Sports'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelinirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arjantinli yıldız, 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.
Rodrigo De Paul, Amerika yolcusu!
Atletico Madrid'in tecrübeli orta sahası Rodrigo De Paul, Inter Miami ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
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Atletico Madrid forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
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