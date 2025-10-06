Rodri, milli takımda yok

Manchester City'nin Brentford ile oynadığı maçta sakatlanan Rodri, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

calendar 06 Ekim 2025 14:10 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodri, milli takımda yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Brentford ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Rodri, ülkesi İspanya'nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Uzun süreli sakatlığının ardından bu sezon sahalara geri dönen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester City'de 7 maçta forma şansı buldu.

YAMAL DA KADRODA YOK

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.