Rodri, milli takımda yok

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.



Brentford ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Rodri, ülkesi İspanya'nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.



Uzun süreli sakatlığının ardından bu sezon sahalara geri dönen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester City'de 7 maçta forma şansı buldu.



YAMAL DA KADRODA YOK



Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.



Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.



