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Rockets'ın, Wall ile 'buyout' tartışmaları "ciddi değil"

Houston Rockets ve John Wall'un, yıldız oyuncunun kontratının ödenip serbest bırakılması konusunu "ciddi olarak" tartışmadıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets ve John Wall'un, yıldız oyuncunun kontratının ödenip serbest bırakılması konusunu "ciddi olarak" tartışmadıkları iddia edildi.

The Athletic'ten David Aldridge'e göre Wall ve Rockets arasındaki bir kontrat ödeme ve serbest bırakma işlemi ihtimali, "her iki tarafça da ciddi bir ihtimal olarak" tartışılmadı:

"Kontrat ödeme olasılığı da mümkün değil. Rakamlar çok büyük; bu sezon 44 milyon dolar, önümüzdeki sezon da 47 milyon dolar. Cidden, her iki taraf için de pek mantıklı bir sonuç yok.

Kontratını ödemeleri Houston'ın bile işine yaramaz. Wall, diyelim ki 2020-21 sezonundaki maaşının 10 milyon dolarından vazgeçmeyi kabul etse bile, bu, Houston'ın bordrosunda bu yıl hiçbir işe yaramayacak olan 34 milyon dolar bırakacaktır."

Wall, bir anlaşma bulunana dek kadro dışı kalmaya devam edecek.


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