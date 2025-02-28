Robinson, hafta sonu sezon siftahını yapabilir

New York Knicks'in uzun süredir sakat olan pivotu Mitchell Robinson, sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Robinson, hafta sonu sezon siftahını yapabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2025 14:02
New York Knicks'in uzun süredir sakat olan pivotu Mitchell Robinson, sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Robinson'un sakatlık durumu şüpheli (questionable) olarak güncellendi ve oyuncunun, bu gece Memphis Grizzlies'e karşı veya Pazar günü Miami Heat'e karşı forma giymesi bekleniyor.

Robinson, yaz döneminde geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle bu sezon henüz sahaya çıkamadı. Onun yokluğunda Knicks'in uzun rotasyonunda en büyük sorumluluğu, takıma yeni katılan Karl-Anthony Towns üstlendi.

Towns, Knicks formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, kariyerinin en yüksek ribaund ortalamasını yakalarken, Jalen Brunson'un yanında önemli bir skor opsiyonu olarak katkı sağladı.

Robinson'un dönüşüyle birlikte Knicks'in pota altı rotasyonunda nasıl bir değişiklik yaşanacağı ise merak konusu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery