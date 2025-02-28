New York Knicks'in uzun süredir sakat olan pivotu Mitchell Robinson, sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Robinson'un sakatlık durumu şüpheli (questionable) olarak güncellendi ve oyuncunun, bu gece Memphis Grizzlies'e karşı veya Pazar günü Miami Heat'e karşı forma giymesi bekleniyor.



Robinson, yaz döneminde geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle bu sezon henüz sahaya çıkamadı. Onun yokluğunda Knicks'in uzun rotasyonunda en büyük sorumluluğu, takıma yeni katılan Karl-Anthony Towns üstlendi.



Towns, Knicks formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, kariyerinin en yüksek ribaund ortalamasını yakalarken, Jalen Brunson'un yanında önemli bir skor opsiyonu olarak katkı sağladı.



Robinson'un dönüşüyle birlikte Knicks'in pota altı rotasyonunda nasıl bir değişiklik yaşanacağı ise merak konusu.



