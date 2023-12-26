Roberto Firmino'dan ayrılık kararı!

Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, takımdan ayrılmak istiyor. Brezilyalı yıldızla Steven Gerrard'ın ekibi Al Ittifak ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roberto Firmino'dan ayrılık kararı!
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26 Aralık 2023 14:31
Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Firmino ile Steven Gerrard'ın ekibi Al Ittifak'ın ilgilendiği kaydedildi.

Gerrard, geçtiğimiz günlerde Firmino ile ilgili olarak, "Açıkçası onu çok iyi tanıyorum. Firmino'nun büyük bir hayranıyım. Ancak şu anda Al Ahli'nin oyuncusu, bu nedenle çok fazla yorum yapmam zor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Al Ahli'de Roberto Firmino'nun takımdan ayrılması durumunda, bu ayrılığın yeni bir yıldız transferinin önünü açacağı kaydedildi.

Al Ahli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Roberto Firmino, Suudi Arabistan temsilcisinde 18 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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