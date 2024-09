Marsilya'nın İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi, Strasbourg deplasmanına iki gün kala basın toplantısında takımının son durumunu değerlendirdi. Lyon karşısında alınan galibiyetin ardından takımının ruhunu, oyun karakterini ve rakiplerini analiz etti.



Maç için hedefleriniz nelerdir ve takımınızın karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz?



De Zerbi, Strasbourg karşılaşması için hedeflerini net bir şekilde belirtti: "Dış sahada dokuz puan almak güzel, on iki puana ulaşmak ise harika olur. Lyon galibiyetinin ardından, Strasbourg'da bizi daha zor bir maç bekliyor. Ancak büyük bir hedefimiz var: kazanmak. Bu da bizi liderlik koltuğuna taşır. Takımımızın çok net, tanımlanmış bir kişiliği var. En önemli şey bu, bir takımın ruhunun olması en zor kazanılan özelliktir. Oyun kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Son iki maçta iki kırmızı kart gördük, oyunu 11 kişiyle oynamak elbette daha iyi olur. İyi oyun sadece estetik bir durum değildir, teknik ve taktiksel açıdan da avantaj sağlar."



Lyon galibiyeti sonrası takımda bir rehavet olmasından endişe ediyor musunuz?



De Zerbi, oyuncularıyla bu konuyu detaylıca konuştuğunu belirtti: "Bu maçın Lyon maçından bile daha zor olacağını düşünüyorum. Zihinsel, fiziksel ve taktiksel açıdan en üst düzeyde olmamız gerekiyor. Bu sezon takımın tavrı çok iyi. Takımı sadece iki aydır tanıyorum, bu çok kısa bir süre, ama onları tutarlı görüyorum. Çünkü bu takım sonuçlardan bağımsız olarak gerçek ve adil bir ekip. İniş çıkış yaşayan takımların genelde kimliği ve karakteri zayıf olur."



Strasbourg'un oyun tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz?



"Strasbourg güçlü, hücum odaklı, genç ve iyi oyunculara sahip bir takım. Net bir kimlikleri var. Güzel maçlar çıkardılar. Sıcak bir atmosferde zorluklarla yüzleşmemiz gerekecek. Strasbourg, Lyon'dan daha fazla koşan, daha yüksek tempoda oynayan bir ekip. Lyon karşısındaki galibiyet büyük bir prestijdi. Strasbourg ise daha az cazip bir rakip gibi görünebilir, ancak bu doğru değil. Geçen hafta Lille ile 3-3 berabere kaldılar, 3-2 öndeyken dördüncü ve beşinci golü de atabilecek pozisyonlar buldular. Kaleciyle karşı karşıya kaldıkları net fırsatlar yakaladılar."



Geronimo Rulli transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?



"Rulli'yi transfer etme sebebimiz, bizim oyun anlayışımıza ve sistemimize uygun bir kaleci olması. Arjantinli bir oyuncu olarak Vélodrome'un atmosferine uygun bir kişiliği var. Onunla ilk temasa geçtiğimiz andan itibaren buraya gelmek istediğini çok net ifade etti. Ajax'tan almak kolay bir iş değildi, ama yaz döneminin önemli transferlerinden biri oldu."



Leo Balerdi'nin cezası hakkında ve kaptanlık meselesi üzerine düşünceleriniz nelerdir?



"Kaptanımız Balerdi, yardımcısı Hojbjerg, ardından Kondogbia ve Rongier geliyor. Ancak Rulli, Cornelius veya Harit'in kaptanlık pazubandını takmaması, onların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Kaptanlık kararını ben veriyorum, ama sorumluluk almak sadece pazubandı taşımakla ilgili değil. Çok sayıda kaptan ve lider oyuncular istiyorum. Lyon maçında sahada on bir kaptanımız vardı, yedek oyuncular bile, özellikle Rowe'un golü sonrası büyük sevinç yaşadı, bu da onların kaptan gibi davrandığını gösteriyor."



Geoffrey Kondogbia'nın savunmada oynama ihtimali uzun vadeli bir çözüm olabilir mi?



"Bu bir seçenek, aynı zamanda Hojbjerg de savunmada oynayabilir. Nice maçının sonunda bu pozisyonda yer aldı. Bu oyuncuların savunma bölgesinde süreklilik ve kalite sağlayabileceklerini gördük. Orta saha oyuncularının savunmada oynaması, hem topu oyuna sokma konusunda hem de genel defansif güç anlamında önemli avantajlar getiriyor. Savunmada daha az alternatifimiz var, Merlin sakat, Meïté birkaç hafta sahalardan uzak kalacak, Cornelius ve Balerdi de cezalı."



Medhi Benatia ile ilişkiniz nasıl ve Lyon maçı sonrası yaşanan disiplin sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz?



"Medhi Benatia, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi sportif direktörlerden biri. Bu polemiklerin ortasında kalmasına üzülüyorum, ancak kendini savunmak için bana ihtiyacı yok. Kendini düzgün bir şekilde ifade etti, ben burada bir sorun görmüyorum. Saygısızlık yapmak gibi bir amacı yoktu. Ben buradaysam Pablo ve onun sayesinde buradayım. Onu her zaman destekleyeceğim. Bu tartışmaların temelsiz olduğunu düşünüyorum."