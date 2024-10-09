Toronto Raptors, forvet RJ Barrett'ın sağ omzundaki sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarının geri kalanında oynayamayacağını duyurdu.
Raptors, Barrett'ın geçtiğimiz Pazar günü Washington Wizards'a karşı oynanan hazırlık maçında sağ akromioklaviküler ekleminde (Köprücük kemiğinin omuz kemiğiyle üst kısımda birleştiği yer) burkulma yaşandığını belirtti.
Toronto'nun Wizards'a karşı 125-98 galip geldiği maçın ikinci çeyreğinde sakatlanan Barrett, Raptors'a galibiyette 17 sayıyla liderlik etmişti.
Barrett geçen sezon Raptors formasıyla maç başına 21,8 sayı, 6,4 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları kaydetmişti.
Toronto normal sezonunu 23 Ekim'de Cleveland Cavaliers'a karşı açacak.
Raptors, Barrett'ın geçtiğimiz Pazar günü Washington Wizards'a karşı oynanan hazırlık maçında sağ akromioklaviküler ekleminde (Köprücük kemiğinin omuz kemiğiyle üst kısımda birleştiği yer) burkulma yaşandığını belirtti.
Toronto'nun Wizards'a karşı 125-98 galip geldiği maçın ikinci çeyreğinde sakatlanan Barrett, Raptors'a galibiyette 17 sayıyla liderlik etmişti.
Barrett geçen sezon Raptors formasıyla maç başına 21,8 sayı, 6,4 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları kaydetmişti.
Toronto normal sezonunu 23 Ekim'de Cleveland Cavaliers'a karşı açacak.