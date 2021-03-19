Rizespor'dan Galatasaray'a; Diagne, Muriqi ve balon!

🎈 Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü! pic.twitter.com/JVTcRR7vyV



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 19, 2021

Rizespor cephesi, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın ardından sosyal medyada flaş paylaşımlara imza attı.Karadeniz temsilcisi Twitter hesabından maç sonunda 4-3 kazandıkları duyurusunu, Galatasaray'ın Rize'de 3-2 kazandığı maçın uzatmasında Diagne'nin attığı gole verdiği "random harf tepkisi" şeklinde yaptı.Rizespor hemen ardından TT Stadı'ndaki soyunma odasındaki sevinç görüntülerini, "İstanbul'da 21 Atmaca var" mesajıyla paylaştı.Galatasaray'ın taraftar topluluğu ultrAslan, Fenerbahçe ile Vedat Muriqi transferi için karşı karşıya geldiği dönemde "Rize'de bir Aslan var" mesajıyla Muriqi'nin Galatasaray'a gelmek istediğini belirten bir paylaşım yapmış ve sarı-kırmızılı taraftarlar o dönem bu sözü çok benimsemişti.Rizespor son olarak ise "Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü" mesajıyla birlikte Cimillo İbo'nun "Kral geri döndü" şarkısını paylaştı.