Rizespor'dan Galatasaray'a; Diagne, Muriqi ve balon!

Rizespor, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya üzerinden flaş paylaşımlar yaptı.

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Rizespor'dan Galatasaray'a; Diagne, Muriqi ve balon!
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19 Mart 2021 22:36
Rizespor cephesi, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın ardından sosyal medyada flaş paylaşımlara imza attı.

Karadeniz temsilcisi Twitter hesabından maç sonunda 4-3 kazandıkları duyurusunu, Galatasaray'ın Rize'de 3-2 kazandığı maçın uzatmasında Diagne'nin attığı gole verdiği "random harf tepkisi" şeklinde yaptı.

VEDAT MURIQI GÖNDERMESİ

Rizespor hemen ardından TT Stadı'ndaki soyunma odasındaki sevinç görüntülerini, "İstanbul'da 21 Atmaca var" mesajıyla paylaştı.

Galatasaray'ın taraftar topluluğu ultrAslan, Fenerbahçe ile Vedat Muriqi transferi için karşı karşıya geldiği dönemde "Rize'de bir Aslan var" mesajıyla Muriqi'nin Galatasaray'a gelmek istediğini belirten bir paylaşım yapmış ve sarı-kırmızılı taraftarlar o dönem bu sözü çok benimsemişti.

SON OLARAK; "BALON"

Rizespor son olarak ise "Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü" mesajıyla birlikte Cimillo İbo'nun "Kral geri döndü" şarkısını paylaştı.



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