Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Sefa Yılmaz ve 80. dakikada Emircan Altıntaş (penaltı) kaydetti.Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor iki hafta sonra kazanarak puanını 9'a yükseltti. İsmet Taşdemir'in başında olduğu Bodrumspor son 3 haftada galibiyet alamadı ve bu mağlubiyet sonrası 11 puanda kaldı.Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Altay'a konuk olacak. Bodrumspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak.Çaykur Rizespıorlu taraftarlar "Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer"in fotoğrafının yer aldığı pankart açtı.Çaykur DidiAlper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah ÜnalTarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay KanatsızkuşDiogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)